«Зайка моя!»: В семье Филиппа Киркорова пополнение

Сын Филиппа Киркорова Мартин сообщил о пополнении в их семействе. Видеозапись появилась на странице мальчика в Instagram, которую ведет король поп-музыки.

Мартин и его старшая сестра Алла-Виктория стали хозяевами сразу троих маленьких кроликов.

«В нашей семье прибавление! + 3 зайки! Давайте придумаем имена вместе!» — написал Киркоров.

На кадрах видно, как дети с радостью выбирают себе маленьких питомцев и кладут их в корзинку. В видеоролике играет песня Филиппа Киркорова «Зайка моя», хит девяностых.

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Поклонники пришли в восторг от умилительного видео и тут же стали предлагать, как назвать крольчат:

«Предлагаю Тося, Кнопа и Буся. Кнопа значит „кнопочка“, Буся — „бусинка“, а Тося — просто мое любимое имя животного», — предложил юзер.

«Боня, Клайт и Роджер», — написал еще один фанат

«Филичка, Маечка и Ягодка», — рассказала о своих вариантах еще одна пользовательница.

Другой юзер, видимо, в шутку предложил назвать крольчат Бубль, Дубль, Рубль.

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