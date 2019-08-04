Видео: «призрачный поезд» перекрыл проезд автомобилистам Сахалина

Жители Сахалина столкнулись с паранормальным явлением: автолюбителям одного из населенных пунктов пришлось познакомиться с поездом-призраком.

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Очевидцы запечатлели на видео странную картину: на железнодорожном переезде с обеих сторон перед опущенными шлагбаумами стоят машины. Горит красный сигнал светофора, рядом с переездом согласно правилам размещены предупреждающие дорожные знаки, за кадром раздается предупредительный звонок.

Однако самих железнодорожных путей, по которым, предположительно, должен проехать ожидаемый всеми поезд, нет. С обеих сторон от переезда рельсы сразу же уходят в землю.

«Но законопослушные водители терпеливо ждут призрачный поезд», — комментируют в описании видео очевидцы.

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