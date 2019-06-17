Медузы, грибы или НЛО? Над Петербургом нависли необычные облака

Наблюдательные петербуржцы удивились необычным объектам в небе над Северной столицей — 17 июня в воздухе зависли то ли «грибы», то ли «медузы», то ли вовсе НЛО.

На самом деле, необычные облака в петербургском небе не что иное, как чечевицевиобразные или лентикулярные облака, которые считаются довольно редким атмосферным явлением. Такие облака обязаны своей формой тем, что они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилоты ВМС США рассказали о встречах с НЛО. По словам летчиков, странные объекты ежедневно появлялись над восточным побережьем Соединенных Штатов в 2014–2015 годах.