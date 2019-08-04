Фото: Звезда «Холостяка» Клюкина похвасталась выбором свадебного платья.

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Модель перебрала с десяток нарядов, пока не нашла «то самое» платье.

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Фото, видео : Instagram @klyukina_d

Модель Дарья Клюкина активно готовится к свадьбе — уже скоро она официально заключит брак с топ-менеджером «Газпрома» Владимиром Чоповым. Девушка уже выбрала главный атрибут праздника — платье невесты. Об этом Дарья рассказала своим подписчикам в Instagram.

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Instagram @klyukina_d

Клюкина рассказала поклонникам, что свадебный наряд она выбирала в Париже. Всего девушка примерила около десяти образов — в одном из них она и предстала на фото. На Дарье платье с корсетным лифом и объемной юбкой, расшитое узорами.

«Говорят, что показывать свой наряд до церемонии — плохая примета. Поэтому я пока поделюсь с вами платьем, которое было не менее прекрасно, но не стало тем самым», — подчеркнула звезда проекта «Холостяк».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, перед началом подготовки к свадьбе Дарья Клюкина решила основательно отдохнуть — девушка провела отпуск, нежась на море и катаясь на яхте.

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