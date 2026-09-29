Два человека погибли в ДТП с участием школьного автобуса в Башкирии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Авария произошла на 14 километре автодороги Уфа — Чишмы — Киргиз Мияки.

ДТП с автобусом в Башкирии

Фото: Вконтакте/Госавтоинспекция Башкортостана/ugibddmvdrb

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В Уфимском районе Республики Башкортостана произошло ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона на своей странице в социальных сетях.

«Авария произошла сегодня на 14-м километре автодороги Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки. По предварительным данным, мужчина за рулем ВАЗ-2112, двигаясь со стороны поселка Чишмы в направлении Уфы, допустил столкновение со встречным школьным автобусом, который поворачивал налево», — проинформировали в ведомстве.

Там также добавили, что в результате происшествия погибли оба водителя. Они скончались на месте. В автобусе также находились 21 ребенок и один их сопровождающий взрослый. Среди пассажиров погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что такси протаранило три автомобиля в подмосковном Щелково. В результате ДТП пострадал один человек. Ему понадобилась медицинская помощь.

Также 5-tv.ru писал о том, что автоаварии на севере Москвы пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

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