Иран задержал танкер в Персидском заливе с контрабандным топливом

, 12:29 57

По данным агентства ISNА, задержание произошло еще 31 июля, однако известно об этом стало только сегодня.

Фото : ТАСС/Michal Fludra

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, который перевозил контрабандное топливо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNА, которое информирует, что танкер направлялся в арабские страны. Отмечается, что задержание произошло еще 31 июля, однако об этом стало известно лишь 4 августа. Какой стране принадлежит судно и гражданами каких государств являются моряки — пока не уточняется.

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