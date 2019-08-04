Иран задержал танкер в Персидском заливе с контрабандным топливом

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, который перевозил контрабандное топливо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNА, которое информирует, что танкер направлялся в арабские страны. Отмечается, что задержание произошло еще 31 июля, однако об этом стало известно лишь 4 августа. Какой стране принадлежит судно и гражданами каких государств являются моряки — пока не уточняется.