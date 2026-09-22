Новый фронт: война Трампа со СМИ набирает обороты

В США развернулся новый масштабный конфликт. По разные стороны баррикад оказались Трамп и крупнейшие телекомпании.

Президент перекрыл доступ в Белый Дом даже лояльному к нему Fox News — журналисты в ответ подали в суд. И все это за считанные недели до промежуточных выборов, от них зависит, сохранят ли республиканцы поддержку в Конгрессе.

О причинах и последствиях противостояния — расскажет корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Громкие, а может быть, и судьбоносные заявления Дональда Трампа никто так и не услышал. Трансляции из Белого дома теперь идут без звука. Это сюрреализм вполне в стиле американского президента.

Топовые телеканалы, которые существуют на разных полюсах освещения американской политики, сомкнули ряды. Трампу удалось объединить леволиберальные ABC, CBS, NBC и лояльный к республиканцам Fox News — то, что не получалось еще ни у кого. Аудиодорожка в один миг пропала из всех трансляций.

Это коллективный ответ журналистов на изгнание из Белого дома корреспондентов CNN, Politico и MS NOW. А ведь именно пуловские телеканалы буквально следовали за президентом по пятам, ловили каждое его слово. Пятерка самых крупных поочередно снимала Трампа, а затем делилась видео с остальными СМИ.

«Общественность имеет жизненно важный интерес в получении точной и независимой информации о работе своего правительства. Ни одна администрация не должна ограничивать деятельность новостной организации лишь потому, что ей не нравится то, как эта организация освещает события», — говорится в совместном заявлении телеканалов о запрете для прессы при Белом доме.

Отрикошетило и по вице-президенту Джей Ди Вэнсу — ему тоже не дали слова. Но Трампа этим не пронять: он опубликовал в соцсетях фото трех черных мусорных мешков с логотипами вражеских телеканалов на фоне Белого дома.

«Если посмотреть на CNN — это фейковые новости. Если посмотреть на MS NOW — я даже не знаю, что такое MS NOW. Это просто предвзятые новости», — заявил Трамп.

А еще Белый дом запустил в интернете собственный круглосуточный телеканал — Trump TV. Выглядит это очень странно.

Трамп ссорился с журналистами неоднократно. Он требовал от CNN 475 миллионов долларов по иску о клевете, затем прилетело Associated Press. Американская администрация временно ограничила доступ агентства в Овальный кабинет из-за несогласия с редакционной политикой. А совсем недавно глава Белого дома подал иск ни много ни мало на 10 миллиардов к The Wall Street Journal из-за публикации о его предполагаемых связях с Джеффри Эпштейном. Но еще никогда в истории бойкот не был столь массовым.

«Его заставили замолчать. И это произошло в тот момент, когда три исключенные из пула новостные организации подали иск против Трампа», — подчеркнула журналистка Эрин Бернетт.

И вроде бы Уотергейт и последующая отставка Никсона, где ключевую роль сыграла именно пресса, превратив рядовую кражу со взломом в политическое расследование, должны были научить некторой осторожности в диалоге со СМИ. Но Трамп следует в своем фарватере. Журналисты тоже не сдаются. Так что его поездка на Генассамблею ООН может пройти в режиме тотальной телевизионной тишины.

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