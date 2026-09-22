Услышал крики, увидел фонарики: как спасали людей из горящего ТСК в Стерлитамаке

Очевидцы спасли двух девушке из горящего комплекса в Стерлитамаке

Очевидцы помогли спасти двух девушке из горящего торгово-сервисного комплекса (ТСК) «Солнечный» в Стерлитамаке. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал один из участников событий — водитель хлебовоза Даниил Исаев.

Мужчина приехал на разгрузку товара и стал случайным свидетелем пожара. Сперва он услышал голоса людей, которые звали на помощь, затем на третьем этаже увидел свет фонариков.

«Я понимаю, что никто не может достать ни лестницами, никак. Вижу, что мужчины бегают с лестницами, как-то пытаются и не достают. Я сел в „Газельку“, сдал задним ходом, подъехал ближе к стене. Залезли четверо на „Газель“, на будку, и протянули лестницу на третий этаж», — вспоминал Исаев.

Эти действия позволили спасти жизнь двум девушкам, которые были успешно эвакуированы из охваченного пожаром комплекса.

Пламя вспыхнуло на втором этаже четырехэтажного здания. Из него удалось эвакуировать 17 человек. Четырем из них потребовалась госпитализация. Еще четыре человека погибли.

На месте происшествия работали 47 человек и 16 единиц техники. Огонь на площади 2,1 тысячи квадратных метров был ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по факту пожара в ТСК Стерлитамака Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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