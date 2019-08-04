Принца Чарльза пригласили сниматься в фильме о Джеймсе Бонде

, 17:27 21

Наследник британского престола уже посетил съемочную площадку и пообщался с Дэниелом Крэйгом.

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Фото, видео : 007.com, YouTube @Olympic

Принц Чарльз может сыграть эпизодическую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Как сообщает The Sun, приглашение принять участие в проекте наследник британского престола получил, когда несколько недель назад посетил съемочную площадку и встретился с исполнителем роли Бонда Дэниелом Крэйгом.

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Ответ сын Елизаветы II пока не дал. Однако источники издания в киноиндустрии утверждают, что, если не согласится Чарльз, создатели фильма, возможно, предложат эпизодические роли принцам Гарри и Уильяму.

«Им понравился шум вокруг появления королевы вместе с Дэниелом Крейгом, и они думают, что Чарльз может превзойти этот успех. Он является воплощением всего британского, идеально подходит для роли камео, и поклонники Бонда по всему миру будут в восторге», — цитирует издание неназванного собеседника.

Королева Великобритании Елизавета II снялась в 2012 году в ролике для Олимпийских игр, которые проходили в Лондоне. По сюжету в нем Джеймс Бонд (Дэниел Крэйг) увозит королеву из Букингемского дворца на церемонию открытия Игр на вертолете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в июне на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв, пострадал один из членов съемочной группы.

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