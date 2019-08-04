«Он оставил замечательное наследие»: Татьяна Буланова о Вилли Токареве

Известный музыкальный исполнитель в стиле шансон Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни в воскресенье, 4 августа. Трагическое известие подтвердил его сын Антон. Новость об уходе из жизни Вилли Токарева потрясла не только его родственников, но и коллег по цеху. Певица Татьяна Буланова прокомментировала печальное сообщение.

«Неоднократно пересекались на съемках и на концертах. Печально очень, к сожалению, но время идет, жизнь идет, мы все не молодеем, всегда жалко, когда талантливый человек уходит. Вообще любая смерть кажется безвременной. Он оставил замечательное наследие. Я его песни с детства слушала и не только, которые он исполнял, но и другие исполнители. Он был очень талантливый и жизнерадостный человек. До конца своих дней. Очень грустно и печально. Хочу выразить соболезнования его родным и близким. Его творчество и его музыка останутся надолго», — отметила Татьяна Буланова.