Известный музыкальный исполнитель в стиле шансон Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни в воскресенье, 4 августа. Трагическое известие подтвердил его сын Антон. Новость об уходе из жизни Вилли Токарева потрясла не только его родственников, но и коллег по цеху. Певица Татьяна Буланова прокомментировала печальное сообщение.
«Он оставил замечательное наследие»: Татьяна Буланова о Вилли Токареве
Сегодня, 16:32 Общество Эксклюзивное интервью 36
Известный шансонье скончался в возрасте 84 лет в воскресенье, 4 августа.
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Фото, видео : РИА Новости / Игорь Бойко, /Кирилл Каллиников, 5-tv.ru
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