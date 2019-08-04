«Он оставил замечательное наследие»: Татьяна Буланова о Вилли Токареве

, 16:32 Эксклюзивное интервью 36

Известный шансонье скончался в возрасте 84 лет в воскресенье, 4 августа.

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Фото, видео : РИА Новости / Игорь Бойко, /Кирилл Каллиников, 5-tv.ru

Известный музыкальный исполнитель в стиле шансон Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни в воскресенье, 4 августа. Трагическое известие подтвердил его сын Антон. Новость об уходе из жизни Вилли Токарева потрясла не только его родственников, но и коллег по цеху. Певица Татьяна Буланова прокомментировала печальное сообщение.

«Неоднократно пересекались на съемках и на концертах. Печально очень, к сожалению, но время идет, жизнь идет, мы все не молодеем, всегда жалко, когда талантливый человек уходит. Вообще любая смерть кажется безвременной. Он оставил замечательное наследие. Я его песни с детства слушала и не только, которые он исполнял, но и другие исполнители. Он был очень талантливый и жизнерадостный человек. До конца своих дней. Очень грустно и печально. Хочу выразить соболезнования его родным и близким. Его творчество и его музыка останутся надолго», — отметила Татьяна Буланова.

Вилли Токарев — советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Артист начал петь в 70-х годах, когда эмигрировал из СССР в США. В Россию Вилли Токарев вернулся в 90-х. Тогда он записал большое количество альбомов, а также работал ведущим на радио «Русский шансон».

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