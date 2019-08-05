«Королевы!» Ким Кардашьян опубликовала «горячие» снимки своих сестер

, 6:49 Фото 552

Звезда поздравила родственниц с Национальным Днем сестры.

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Фото, видео : instagram @kimkardashian

Ким Кардашьян решила поздравить родственниц с Национальным Днем сестры своеобразным способом. Звезда опубликовала в Instagram серию сексуальных снимков, где она позирует вместе с сестричками: Кортни, Хлои, Кендалл и Кайли.

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«Не знаю, что бы я без них делала!» — подписала пост знаменитость.

Подписчики оценили трогательный жест Ким Кардашьян. Поклонники знаменитого семейства поспешили одарить своих кумиров кучей комплиментов в комментариях.

«Королевы!»

«Самые легендарные сестры!»

«Я люблю вас всех!»

«Вы всегда огонь!» — похвалили любимиц юзеры.

Instagram @kimkardashian

За несколько часов поздравительный пост Ким Кардашьян собрал более 3,7 миллиона лайков и 13 тысяч комментариев. Однако среди огромной армии фанатов популярного семейства нашлись те, кто захотел испортить им Национальный День сестры.

«Одна пластика!»

«Надеюсь, вы получили скидку! На одном из фото у наряда отсутствует штанина!»

«Вам только на Хэллоуин!» — написали хейтеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кардашьян пожаловалась на сильные ожоги в зоне декольте.

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