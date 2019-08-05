«Королевы!» Ким Кардашьян опубликовала «горячие» снимки своих сестер

Ким Кардашьян решила поздравить родственниц с Национальным Днем сестры своеобразным способом. Звезда опубликовала в Instagram серию сексуальных снимков, где она позирует вместе с сестричками: Кортни, Хлои, Кендалл и Кайли.
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«Не знаю, что бы я без них делала!» — подписала пост знаменитость.
Подписчики оценили трогательный жест Ким Кардашьян. Поклонники знаменитого семейства поспешили одарить своих кумиров кучей комплиментов в комментариях.
«Королевы!»
«Самые легендарные сестры!»
«Я люблю вас всех!»
«Вы всегда огонь!» — похвалили любимиц юзеры.
За несколько часов поздравительный пост Ким Кардашьян собрал более 3,7 миллиона лайков и 13 тысяч комментариев. Однако среди огромной армии фанатов популярного семейства нашлись те, кто захотел испортить им Национальный День сестры.
«Одна пластика!»
«Надеюсь, вы получили скидку! На одном из фото у наряда отсутствует штанина!»
«Вам только на Хэллоуин!» — написали хейтеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кардашьян пожаловалась на сильные ожоги в зоне декольте.