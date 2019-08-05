Кровавая лихорадка: хроника массовых расстрелов в США — репортаж

, 6:38 Эфирная новость 51

Жертвами атак стрелков стали уже 30 человек, десятки — получили ранения.

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Фото, видео : 5-tv.ru, REUTERS/ Bryan Woolston

США лихорадит от серии вооруженных нападений — Техас, Огайо и вот теперь Иллинойс.

Стрелки, один за другим, открывают огонь сначала в торговом центре, затем у входа в бар, а потом возле детской площадки. В результате 30 погибших и десятки пострадавших.

Президент Трамп в ближайшие часы пообещал сделать важное заявление на эту тему. В США в связи с последними событиями объявлен трехдневный траур.

Соболезнования в связи с трагическими инцидентами Дональду Трампу выразил Владимир Путин.

Что же происходит в Америке? Хроника кровавых событий у Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дейтонский стрелок перед бойней убил свою сестру и ее бойфренда.

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Опубликованы кадры бойни в американском Дейтоне, где погибли девять человек (18+)
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