США лихорадит от серии вооруженных нападений — Техас, Огайо и вот теперь Иллинойс.

Стрелки, один за другим, открывают огонь сначала в торговом центре, затем у входа в бар, а потом возле детской площадки. В результате 30 погибших и десятки пострадавших.

Президент Трамп в ближайшие часы пообещал сделать важное заявление на эту тему. В США в связи с последними событиями объявлен трехдневный траур.

Соболезнования в связи с трагическими инцидентами Дональду Трампу выразил Владимир Путин.

Что же происходит в Америке? Хроника кровавых событий у Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дейтонский стрелок перед бойней убил свою сестру и ее бойфренда.