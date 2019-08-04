Дейтонский стрелок перед бойней убил свою сестру и ее бойфренда

Появились подробности кровавой бойни, которую устроил в городе Дейтон, штат Огайо, Коннор Беттс. 24-летний мужчина в ночь на воскресенье, 4 августа, открыл стрельбу по случайным прохожим, в результате чего погибли девять человек, 27 были госпитализированы, он сам — ликвидирован полицией.

Американское издание rawstory со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что рядом с местом преступления был обнаружен автомобиль, зарегистрированный на Беттса. В нем оказались тела его сестры и ее бойфренда с пулевыми ранениями.

В полиции полагают, что именно после убийства своей родственницы и ее друга мужчина пошел беспощадно расстреливать всех, кто попадался ему на глаза.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент расстрела людей в американском городе Дейтон.