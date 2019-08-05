Поселок в Хабаровском крае из-за паводка полностью отрезан от цивилизации

, 10:49 Эфирная новость 41

Ситуация в Приамурье остается крайне сложной. В Благовещенском районе из-за угрозы прорыва дамбы ведется эвакуация населения.

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Фото, видео : МЧС России, 5-tv.ru

Большая вода захватывает все новые территории в Приамурье. Под угрозой затопления оказалось одно из сел в Благовещенском районе: там в любой момент может разрушиться дамба. Людей срочно эвакуируют.

А в соседних районах, где вода уже ушла, пытаются подсчитать ущерб от мощного паводка. Возвращаться местным жителям пока некуда.

Вода то спадает, то снова поднимается. В селе Усть-Ивановка Благовещенского района из-за угрозы порыва дамбы объявлена экстренная эвакуация. Зея снова выходит из берегов. А во Владимировке несколько домов в прибрежной зоне уже отрезаны водой.
Об изматывающей схватке со стихией в видеосюжете Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что паводок в Амурской области может побить рекорд наводнения 2013 года.

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