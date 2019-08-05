Поселок в Хабаровском крае из-за паводка полностью отрезан от цивилизации

Большая вода захватывает все новые территории в Приамурье. Под угрозой затопления оказалось одно из сел в Благовещенском районе: там в любой момент может разрушиться дамба. Людей срочно эвакуируют.

А в соседних районах, где вода уже ушла, пытаются подсчитать ущерб от мощного паводка. Возвращаться местным жителям пока некуда.

Вода то спадает, то снова поднимается. В селе Усть-Ивановка Благовещенского района из-за угрозы порыва дамбы объявлена экстренная эвакуация. Зея снова выходит из берегов. А во Владимировке несколько домов в прибрежной зоне уже отрезаны водой.

Об изматывающей схватке со стихией в видеосюжете Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что паводок в Амурской области может побить рекорд наводнения 2013 года.