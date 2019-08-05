Жительница Иркутской области пришла на пляж с бурым медведем — видео

, 19:11 Эфирная новость 48

Инцидент произошел в поселке Хужир в Ольхонском районе Иркутской области.

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Фото, видео : ТАСС/Савостьянов Сергей, 5-tv.ru

Жители Хужира — это на Байкале — пытаются привлечь к ответственности любительницу диких животных. Женщина пришла на общественный пляж с бурым медведем. Кругом дети, а зверь без намордника. При том, что хозяйка сама едва справлялась питомцем — еле удерживала его за поводок.

Удалиться ей пришлось только после того как сами отдыхающие, надо сказать с большой опаской, сделали замечание.

Бурый медведь может достигать до 270-400 килограммов, в зависимости от места обитания. Известны случаи, когда вес взрослой особи доходил до 600 килограммов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как медведь распугал работников рыбного завода на Сахалине.

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