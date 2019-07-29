Видео: Медведь распугал работников рыбного завода на Сахалине

Неожиданно быстро закончилась смена у сотрудников рыбзавода в Сахалинской области. В цех, где укладывали готовую продукцию, наведался медведь. Зверь пробрался на территорию предприятия, вероятно, учуяв запах рыбы. Но вместо лакомства наткнулся на группу людей. В итоге участники встречи в панике разбежались кто куда. Косолапый, кстати, покинул цех быстрее рабочих. Пользователи сети теперь гадают, кто кого испугался сильнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что медвежат, играющих в футбол, сняли очевидцы на Камчатке.