Ксению Бородину разочаровал московский концерт Дженнифер Лопес

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина побывала на концерте Дженнифер Лопес на «ВТБ-Арене» в Москве в воскресенье, 4 августа, и поделилась своими впечатлениями в сторис Instagram.

Бородина заявила, что ей не хватило драйва, хотя ожидания от выступления у нее были большие.

«Действительно, было разочарование, когда, ну, две-три знакомые песни прозвучали. Была куча латиноса, о котором мы даже не подозревали, что у нее есть в репертуаре», — сказала Ксения.

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Также российская знаменитость добавила, что Джей Ло очень долго переодевалась. Шестиминутные паузы практически ничем не были заполнены, из-за чего настрой упал.

Однако Ксения Бородина похвалила Дженифер Лопес за великолепную фигуру.

«Джей Ло, ты — бомбическая! 50 лет — фигура потрясающая! Клевая! Двигаешься фантастически. Нам всем есть, чему у тебя поучиться, но концерт разочаровал», — заключила ведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что костюм Дженнифер Лопес лопнул по швам на концерте в Москве.