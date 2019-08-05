Костюм Дженнифер Лопес лопнул по швам на концерте в Москве

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Во время выступления американская поп-дива пожаловалась поклонникам, что замерзла.

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Фото, видео : © РИА Новости / Евгений Одиноков, instagram @simontovaliliya

Дженнифер Лопес выступила с шоу «It's my party» в Москве 4 августа. Горячими танцами, сложными акробатическими трюками труппы и трогательным дуэтом с 11-летней дочкой Эммой, артистка надолго запомнится российским слушателям.

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На сцене 50-летняя голливудская звезда выкладывалась по полной. Мощную энергетику артистки не выдержал один из ее нарядов: белые трусы, лифчик и штаны на подтяжках. Во время исполнения очередного танцевального движения, сценический костюм разошелся по швам прямо под грудью поп-дивы. Об этом сообщает сайт КР. RU.

Американская певица не стала расстраиваться по этому поводу и просто сменила образ, переодевшись в красное платье. Во время шоу Дженнифер Лопес пожаловалась зрителям, что замерзла. Неудивительно, ведь концерт знаменитости состоялся в столице при температуре +8 градусов на улице.

«Гуси-гуси», — сказала артистка на чистом русском языке, и продемонстрировала мурашки на руке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дженнифер Лопес зажгла на концерте в Москве.

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