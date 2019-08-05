Режим ЧС введен на территории Ачинского района из-за взрывов боеприпасов

, 21:12 Эфирная новость 25

Из зоны взрывов в Красноярском крае уже эвакуированы более трех тысяч человек.

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Фото, видео : ВКонтакте @id354745026, 5-tv.ru

Пожар и взрывы прямо сейчас на территории воинской части в Красноярском крае. В Ачинском районе в эти минуты идет экстренная эвакуация жителей. В безопасную зону уже вывезено более трех тысяч человек. Известно о семи пострадавших.

Близлежащая трасса перекрыта. Работу приостановил крупный глино-земный комбинат неподалеку. По некоторым данным, на территории военной части огнем охвачены две площадки для хранения снарядов. В общей сложности там может находиться порядка сорока тысяч боеприпасов.

К месту ЧП направлены два пожарных поезда и военный контингент. Евгений Кондрашов обо всем, что известно к этой минуте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова к месту ЧП в воинской части на территории Ачинского района.

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