Один человек погиб в результате взрывов снарядов под Красноярском

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова к месту ЧП в воинской части на территории Ачинского района.

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Фото, видео : ВКонтакте @prima_tv, @inctsk

Чрезвычайная ситуация сложилась в районе поселка Каменка Ачинского района Красноярского края, где в понедельник, 5 августа, гремят взрывы на артиллерийском складе воинской части. По словам местных жителей, боеприпасы продолжают взрываться, жители экстренно покидают населенные пункты, расположенные вблизи места ЧП.

По последним данным, один человек погиб. Из восьми пострадавших, шестерым, в том числе ребенку, медпомощь была оказана амбулаторно. Двое военнослужащих госпитализированы с осколочными ранениями.

Очевидцы засняли «гриб» — облако от взрыва гигантских размеров.

ВКонтакте @live_kras

Министр обороны Сергей Шойгу направил в Ачинский район своего заместителя Дмитрия Булгакова. Туда же вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.

Местные жители публикуют в соцсетях кадры, как потоки машин устремились из Ачинска, а в это время продолжают греметь взрывы.

ВКонтакте @prima_tv

Тем не менее, мэр города Илай Ахметов сообщил о подготовке организованной эвакуации жителей — всего около 11 тысяч — в ближайшее время. Сотрудники Росгвардии возьмут под охрану имущество эвакуированных жителей.

По данным ТАСС, радиус разброса осколков от боеприпасов составляет 15 километров. Взрывной волной выбило окна в жилых домах.

Территория воинской части оцеплена. Личный состав отправлен в бомбоубежище, сообщают региональные власти.

Оперативно изменено и транспортное сообщение в Красноярском крае. В частности, движение пассажирских поездов ограничено. Уже известно, что это коснется как минимум двух составов: № 68 Абакан — Москва (360 человек) № 67 Москва — Абакан (466 человека). Оба будут ожидать разрешения на проезд по участку ветки, расположенной вблизи Каменки. Кроме того, перекрыто движение на автодороге Ачинск — Ужур — Троицк».

Как сообщал 5-tv.ru, днем в понедельник, 5 августа, в пяти километрах от Каменки на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы.

По предварительным данным, горят две площадки, в общей сложности на них находится около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 152 мм.

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