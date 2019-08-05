Что означает начисление зарплаты через систему быстрых платежей?

Банк России с начала 2019 года внедряет систему быстрых платежей (СБП), позволяющую в любое время суток мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона на счет в любом банке. Возможно, уже предстоящей осенью работодателей обяжут начислять зарплаты сотрудникам именно через СБП.
Финансовый эксперт Антон Шабанов пояснил 5-tv.ru, как это новшество повлияет на работников.
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С введением такого порядка деньги будут пересылаться значительно быстрее, а бухгалтер организации даже не будет знать, на счет какого банка ушла зарплата сотруднику.
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По словам специалиста, с введением СБП «перевод денег от работодателя к работнику в глобальном смысле никак не меняется, и кроме технических проблем в самой системе быстрых моментальных платежей, дополнительных вопросов быть не должно».
Шабанов также считает, что в такой ситуации «мобильные операторы вообще не выполняют никакой функции, а только предоставляют цифры — номер телефона».
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты.