Что означает начисление зарплаты через систему быстрых платежей?

, 20:08 Мнение экспертов 100

Финансовый эксперт Антон Шабанов пояснил инициативу Центробанка перечисления заработной платы через номер мобильного телефона работника.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : facebook@ant.shabanov

Банк России с начала 2019 года внедряет систему быстрых платежей (СБП), позволяющую в любое время суток мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона на счет в любом банке. Возможно, уже предстоящей осенью работодателей обяжут начислять зарплаты сотрудникам именно через СБП.

Финансовый эксперт Антон Шабанов пояснил 5-tv.ru, как это новшество повлияет на работников.

«Суть инициативы в том, что теперь перечисление заработной платы будет не по платежному поручению со стороны работодателя в банке, а через СБП Центрального банка, когда у каждого сотрудника есть мобильный телефон и деньги будут перечислиться не на расчетный счет, а по этому номеру телефона», — рассказал он.

С введением такого порядка деньги будут пересылаться значительно быстрее, а бухгалтер организации даже не будет знать, на счет какого банка ушла зарплата сотруднику.

«Но здесь возникает множество вопросов, с которыми система уже сталкивается: а что, если у человека несколько мобильных телефонов и несколько карт — на какую из них перечислять? В этой инициативе самое важное — насколько четко и подробно она будет прописана» — отметил он.

По словам специалиста, с введением СБП «перевод денег от работодателя к работнику в глобальном смысле никак не меняется, и кроме технических проблем в самой системе быстрых моментальных платежей, дополнительных вопросов быть не должно».

Шабанов также считает, что в такой ситуации «мобильные операторы вообще не выполняют никакой функции, а только предоставляют цифры — номер телефона».

«В самой транзакции они никакого участия не принимают, потому что СБП работает в банковском секторе, то есть на банковских счетах, и никак с мобильными операторами не взаимодействует», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты.

Читайте также

+16° Днём +19°
Ночью +8°
65.05
0.41 72.37
0.66
Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

Последние новости

21:29
«Обожаю вас!»: Пользователи пришли в восторг от снимка Дарьи Мороз
21:12
Режим ЧС введен на территории Ачинского района из-за взрывов боеприпасов
20:58
«Какое чудо!»: Пелагея опубликовала умилительное видео с дочкой
20:45
Курс евро достиг 73 рублей впервые с середины июня
20:32
То ли еще будет: Погода в России продолжает ставить антирекорды — репортаж
20:20
Фото: Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками

Сейчас читают

«Почему ноги короткие?» Рудковская озадачила юзеров новой фотографией
На каком по счету свидании лучше начинать заниматься сексом
«Горячо!»: Plus-size модель Эшли Грэм показала шикарную грудь

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги