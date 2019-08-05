Что означает начисление зарплаты через систему быстрых платежей?

Банк России с начала 2019 года внедряет систему быстрых платежей (СБП), позволяющую в любое время суток мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона на счет в любом банке. Возможно, уже предстоящей осенью работодателей обяжут начислять зарплаты сотрудникам именно через СБП.

Финансовый эксперт Антон Шабанов пояснил 5-tv.ru, как это новшество повлияет на работников.

« Суть инициативы в том, что теперь перечисление заработной платы будет не по платежному поручению со стороны работодателя в банке, а через СБП Центрального банка, когда у каждого сотрудника есть мобильный телефон и деньги будут перечислиться не на расчетный счет, а по этому номеру телефона », — рассказал он.

С введением такого порядка деньги будут пересылаться значительно быстрее, а бухгалтер организации даже не будет знать, на счет какого банка ушла зарплата сотруднику.

« Но здесь возникает множество вопросов, с которыми система уже сталкивается: а что, если у человека несколько мобильных телефонов и несколько карт — на какую из них перечислять? В этой инициативе самое важное — насколько четко и подробно она будет прописана » — отметил он.

По словам специалиста, с введением СБП «перевод денег от работодателя к работнику в глобальном смысле никак не меняется, и кроме технических проблем в самой системе быстрых моментальных платежей, дополнительных вопросов быть не должно».

Шабанов также считает, что в такой ситуации «мобильные операторы вообще не выполняют никакой функции, а только предоставляют цифры — номер телефона».

« В самой транзакции они никакого участия не принимают, потому что СБП работает в банковском секторе, то есть на банковских счетах, и никак с мобильными операторами не взаимодействует », — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты.