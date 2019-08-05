Компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты

Обязанность информировать сотрудников о том, что они могут выбрать банк для получения зарплаты, хотят ввести для работодателей. Об этом в интервью «Известиям» рассказала Ольга Сергеева, начальник управления контроля финрынков ФАС.

Еще одна хорошая новость для работников — в ведомстве предлагают дать возможность сотрудникам менять банк по своему усмотрению. Это, по мнению Сергеевой, поспособствует здоровой конкуренции в финансовом секторе и снизит риски давления на сотрудников со стороны работодателей.

К слову, обсуждение этого нововведения может состояться уже осенью, считает Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финрынкам. По мнению депутата, система быстрых платежей (СБП) ЦБ вероятно станет основой для перевода денежных средств. Зафиксировать решение работников можно будет с помощью электронной анкеты, где сотруднику будет предложено выбрать банк из перечня.

Также данную инициативу уже поддержали в Центробанке, а в Минтруде отметили, что сотрудники имеют право и в настоящее время обратиться с заявлением о замене кредитной организации и проинформировать работодателя о банковских реквизитах для перевода заработной платы.

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