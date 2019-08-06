Российский турист погиб в Абхазии после купания в шторм

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Мужчина отправился плавать, хотя погодные условия не располагали к этому занятию.

Фото : ТАСС/imago stock&people

Российский турист погиб после купания в море Абхазии. Об этом стало известно в понедельник, 5 августа.

О происшествии сообщил представитель МЧС Абхазии Мизан Ломия. Он пояснил, что спасатели в Гагре достали из воды мужчину 1984 года рождения, который на тот момент был жив, но потерял сознание. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Отдельно в МЧС отметили, что в этот день был четырехбалльный шторм. Также пострадал 19-летний местный житель — юношу волной унесло в море. Как пояснил Ломия, при таком сильном шторме волна поднимается выше трех метров, и спасательные операции при помощи катеров не представляются возможными. В данном случае пришлось использовать вертолет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что две чемпионки мира по кикбоксингу утонули во время шторма в Севастополе.

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