Российский турист погиб в Абхазии после купания в шторм

Российский турист погиб после купания в море Абхазии. Об этом стало известно в понедельник, 5 августа.

О происшествии сообщил представитель МЧС Абхазии Мизан Ломия. Он пояснил, что спасатели в Гагре достали из воды мужчину 1984 года рождения, который на тот момент был жив, но потерял сознание. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Отдельно в МЧС отметили, что в этот день был четырехбалльный шторм. Также пострадал 19-летний местный житель — юношу волной унесло в море. Как пояснил Ломия, при таком сильном шторме волна поднимается выше трех метров, и спасательные операции при помощи катеров не представляются возможными. В данном случае пришлось использовать вертолет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что две чемпионки мира по кикбоксингу утонули во время шторма в Севастополе.