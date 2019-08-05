Две чемпионки мира по кикбоксингу утонули во время шторма в Севастополе. Трагический инцидент произошел 4 августа на территории одного из яхт-клубов. По предварительным данным, спортсменки проигнорировали предупреждение о неблагоприятных погодных условиях и отправились купаться, сообщает Интерфакс.

Предположительно, одна из девушек прыгнула в море с пирса, получила травму, а вторая бросилась ее спасать.

« Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна — действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка », — сказал замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимир Беспалый.

Стоит отметить, что тела погибших не могли сразу поднять из воды, так как катерам нельзя было выходить в море из-за шторма. В настоящее время утонувших спортсменок уже доставили в морг. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на свой источник.

По данным портала b-port.com, погибшей жительницей Мурманска является Элина Гисмеева. Эту информацию подтвердили в местном спорткомитете. К месту трагедии вылетел отец девушки.

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