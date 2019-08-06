В Василеостровском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 5 августа, прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на улице Кораблестроителей у дома № 38, корпус 2.
В сети появились фотографии с места происшествия. Как видно на кадрах, машины двигаются по улице, окутанной паром.
На данный момент специалисты проводят мероприятия по локализации вытекания воды, организовываются ремонтные работы. Водителей и пешеходов просят объезжать и обходить затопленные улицы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Санкт-Петербурга прорвало трубу. М