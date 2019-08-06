На Васильевском острове в Петербурге прорвало трубу — фото

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Инцидент произошел в понедельник, 5 августа, на улице Кораблестроителей у дома № 38, корпус 2.

Фото : ВКонтакте @spb_today

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 5 августа, прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на улице Кораблестроителей у дома № 38, корпус 2.

В сети появились фотографии с места происшествия. Как видно на кадрах, машины двигаются по улице, окутанной паром.

ВКонтакте @spb_today

На данный момент специалисты проводят мероприятия по локализации вытекания воды, организовываются ремонтные работы. Водителей и пешеходов просят объезжать и обходить затопленные улицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Санкт-Петербурга прорвало трубу. Мощный фонтан забил прямо из проезжей части. Струя воды в высоту достигала уровня четвертого этажа. Обломки асфальта летели в окна домов и на припаркованные автомобили. Спасатели эвакуировали людей из опасной зоны.

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