Салон в дыму! 20 пассажиров пострадали при аварийной посадке самолета в Испании

Самолет авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из лондонского аэропорта Хитроу, совершил аварийную посадку в аэропорту испанской Валенсии в понедельник, 5 августа. По информации издания Mirror, в салоне авиалайнера произошло задымление.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек, сообщает агентство EFE. Пассажиров эвакуировали при помощи надувного аварийного трапа.

Трое из них были госпитализированы после отравления дымом. Другим пассажирам, получившим ссадины, оказали помощь прямо в аэропорту.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC