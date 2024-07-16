Названа предварительная причина крушения Sukhoi Superjet-100 под Коломной
Предварительной причиной крушения SSJ-100 оказалась ошибка установки датчиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Почему пилоты видели недостоверные показатели во время полета?
Крушение пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100 «Газпром Авиа» в Московской области произошло, предварительно, из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Об этом сообщили 5-tv.ru источники.
Выяснилось, что один из техников Луховицкого авиазавода (филиал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) нарушил руководство по эксплуатации, когда установил два из четырех датчиков с отклонением почти в пять градусов. Из-за этого отображались неверные показания. Следовательно, несвоевременно была активирована системы защиты, предохраняющая Sukhoi Superjet-100 от выхода на режимы сваливания, она и направила самолет в сторону земли.
У пилотов не было времени распознать это нарушение. Также при полном отклонении сайдстика (ручки управления) на себя не получилось бы обойти систему защиты от сваливания и выйти из пикирования.
Следует отметить, что через два дня после крушения самолета было выпущено информационное письмо о необходимости строго соблюдать руководство по эксплуатации при замене датчиков угла атаки.
Крушение Sukhoi Superjet-100 под Коломной Московской области
О падении Sukhoi Superjet-100 в Коломенском районе Подмосковья стало известно 12 июля около 15:00 по московскому времени. Пассажиров на борту лайнера, принадлежащего компании «Газпром Авиа», не было, в кабине находились три члена экипажа — два пилота и штурман. Все они погибли. Жертв среди людей на земле нет.
Известно, что самолет взлетел с территории завода в Луховицах, где проходил ремонт, и направлялся в аэропорт Внуково. Лайнер упал в районе деревни Апраксино городского округа Коломна.
По факту падения Sukhoi Superjet-100 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием катастрофы займется МАК с привлечением специалистов Росавиации.
Ранее 5-tv.ru писал, что появилась расшифровка переговоров экипажа разбившегося Sukhoi Superjet-100 с диспетчерами. Спустя две минуты после связи команда уже перестала отвечать на вызовы. Вскоре произошла трагедия.
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