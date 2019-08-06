«Зенит» ответил иностранным СМИ на обвинения в расизме в отношении Малкома

, 3:27 Эфирная новость 9

Чтобы окончательно опровергнуть всякие домыслы, петербургский футбольный клуб опубликовал в соцсетях видео с овациями, которые трибуны устроили выходящему на замену Малкому.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Даничев

Футбольный клуб «Зенит» ответил западной прессе на обвинения в расизме. Скандал раздул британский таблоид The Sun, увидев на трибуне во время игры «Зенита» с «Краснодаром» небольшой плакат с надписью «Спасибо руководству за верность традициям».

Журналисты сочли это тонким намеком на трансферную политику клуба и тут же назвали «расистским инцидентом». Якобы, фанаты не одобряют новичка команды бразильца Малкома из-за его цвета кожи. На официальной странице «Зенита» в интернете появилось заявление руководства клуба.

«У „Зенита“ давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, цвета кожи или национальности. Сожалеем, что СМИ и некоторые представители футбольного сообщества не проверяют факты, прежде чем делать негативные выводы».

Футбольные эксперты отмечают, что таблоиды раздули скандал на пустом месте, в угоду политическим, а вовсе не спортивным амбициям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен в последний раз появился на публике.

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