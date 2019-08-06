Видео: Настя Ивлеева перекрасила волосы в голубой цвет

, 6:25 Видео 15

Телеведущая уже не в первый раз удивляет поклонников сменой имиджа.

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Фото, видео : Instagram @_agentgirl_

Российская ведущая и видеобогер Анастасия Ивлеева не перестает удивлять поклонников, проводя эксперименты с собственной внешностью. Звезда довольно часто меняла цвет волос: она была блондинкой, брюнеткой, рыжеволосой, красилась в розовый и даже фиолетовый. Однако на этом теледива не остановилась.

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Instagram @_agentgirl_
В сторис на своей странице в Instagram Ивлеева продемонстрировала свой новый имидж: теперь ее волосы голубые. Почему ведущая так любит менять свой стиль и лежат ли в основе преображений внешние причины, для поклонников остается загадкой.

Как правило, блогер никак не комментирует свои «метаморфозы». На этот раз она тоже не стала ничего объяснять, а только записала видео в новом образе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Элджей впервые опубликовал фото поцелуя с Настей Ивлеевой.

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Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы

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