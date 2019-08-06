Видео: Настя Ивлеева перекрасила волосы в голубой цвет

Российская ведущая и видеобогер Анастасия Ивлеева не перестает удивлять поклонников, проводя эксперименты с собственной внешностью. Звезда довольно часто меняла цвет волос: она была блондинкой, брюнеткой, рыжеволосой, красилась в розовый и даже фиолетовый. Однако на этом теледива не остановилась.

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Instagram @_agentgirl_

В сторис на своей странице в Instagram Ивлеева продемонстрировала свой новый имидж: теперь ее волосы голубые. Почему ведущая так любит менять свой стиль и лежат ли в основе преображений внешние причины, для поклонников остается загадкой.