Видео: Настя Ивлеева перекрасила волосы в голубой цвет

Российская ведущая и видеобогер Анастасия Ивлеева не перестает удивлять поклонников, проводя эксперименты с собственной внешностью. Звезда довольно часто меняла цвет волос: она была блондинкой, брюнеткой, рыжеволосой, красилась в розовый и даже фиолетовый. Однако на этом теледива не остановилась.
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Как правило, блогер никак не комментирует свои «метаморфозы». На этот раз она тоже не стала ничего объяснять, а только записала видео в новом образе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Элджей впервые опубликовал фото поцелуя с Настей Ивлеевой.