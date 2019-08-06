«Угонщица»: Водонаева предрекла новой подруге Петрова Милославской участь Леди Гаги

Телеведущая Алена Водонаева поспешила высказаться по поводу всколыхнувшего соцсети скандала, связанного с расставанием актеров Александра Петрова и Ирины Старшенбаум. По мнению пользователей, пара распалась из-за новой любви Петрова — 24-летней Стаси Милославской.

Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы

Некоторые юзеры даже решили выразить свое недовольство произошедшим на странице Милославской в Instagram, что напомнило Водонаевой историю с Брэдли Купером и Леди Гагой, когда россияне атаковали аккаунт американской певицы, пытаясь отстоять честь соотечественницы — Ирины Шейк.

«Сенсация прошлой недели — роман Александра Петрова и Стаси Милославской — всколыхнула интернет. Конечно, до масштабов флешмоба, который случился в Instagram Леди Гаги, не дошло, но множество новых подписчиков пришли высказать негодование в аккаунт 24-летней „угонщицы“», — написала светская львица в авторской колонке для 7дней.ru.

Также Алена Водонаева предположила, что на союз Петрова и Старшенбаум могло повлиять тщеславие артиста, поскольку он был популярнее своей уже бывшей возлюбленной.