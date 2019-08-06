Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Центре стратегических исследований при университете Виктории в Новой Зеландии объяснил «причины» вхождения Крыма в состав России. По его мнению, присоединение полуострова к РФ стало одним из последствий «соперничества великих держав», сообщает РИА Новости.
«
По словам генсека НАТО, соперничество сверхдержав и более напористая Россия оказывают давление на порядок, основанный на правилах. Последним примером является гибель Договора о РСМД.
«
К двум другим серьезным вызовам генеральный секретарь НАТО отнес терроризм и проблемы кибербезопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным. Герхард Шредер отметил, что полуостров является давней русской территорией, и его вхождение в состав РФ прошло в соответствии с волей населения.