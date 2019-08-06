Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Центре стратегических исследований при университете Виктории в Новой Зеландии объяснил «причины» вхождения Крыма в состав России. По его мнению, присоединение полуострова к РФ стало одним из последствий «соперничества великих держав», сообщает РИА Новости.

« Позвольте мне подробно остановиться на трех главных вызовах, с которыми сталкиваются Новая Зеландия, НАТО и союзники НАТО. Первый из вызовов — возросшее соперничество между великими державами. Мы видим его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря », — заявил Йенс Столтенберг.

По словам генсека НАТО, соперничество сверхдержав и более напористая Россия оказывают давление на порядок, основанный на правилах. Последним примером является гибель Договора о РСМД.

« Мы наблюдаем возросшее присутствие России на Ближнем Востоке, в Сирии, а также попытки России вмешаться и подорвать веру в демократические институты в ряде стран НАТО и других », — сказал Йенс Столтенберг.

К двум другим серьезным вызовам генеральный секретарь НАТО отнес терроризм и проблемы кибербезопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным. Герхард Шредер отметил, что полуостров является давней русской территорией, и его вхождение в состав РФ прошло в соответствии с волей населения.