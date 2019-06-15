Экс-канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было с юридической точки зрения законно и соответствовало воле населения полуострова.
По мнению политика, обвинения Москвы в агрессии несостоятельны, поскольку состоявшийся в Крыму референдум был проведен на законных основаниях. Об этом сообщает RT.
Кроме того, экс-канцлер Германии добавил, что полуостров является «
Учитывая эти факторы, Шредер высказался за отмену антироссийских санкций и призвал Украину выполнять Минские соглашения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский попросил ЕС и НАТО помочь вернуть Крым.