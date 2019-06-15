Экс-канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным

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Герхард Шредер отметил, что полуостров является давней русской территорией, и его присоединение к РФ прошло в соответствии с волей населения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было с юридической точки зрения законно и соответствовало воле населения полуострова.

По мнению политика, обвинения Москвы в агрессии несостоятельны, поскольку состоявшийся в Крыму референдум был проведен на законных основаниях. Об этом сообщает RT.

«Это не разделение, а одобрение населения, а значит, никаких агрессивных действий», — цитирует Шредера Bild.

Кроме того, экс-канцлер Германии добавил, что полуостров является «давней русской территорией», а в составе Украины оказался только в результате того, что в советский период не имело значения, «куда он приписан территориально».

Учитывая эти факторы, Шредер высказался за отмену антироссийских санкций и призвал Украину выполнять Минские соглашения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский попросил ЕС и НАТО помочь вернуть Крым.

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