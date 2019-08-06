Российские регионы продолжают уходить под воду — видео

, 17:20 Эфирная новость 91

Режим ЧС введен на всей территории Хабаровского края. В Магадане размыло участок федеральной трассы «Колыма».

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Фото, видео : МЧС России, 5-tv.ru

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен на всей территории Хабаровского края, и продолжает действовать в Амурской области. Там за прошедшие сутки территория затопления.

В Благовещенске под водой оказались около 300 дворовых хозяйств. В Белогорске подтоплены 350 дачных участков. В Хабаровском крае уровень воды в реке Амур стремительно растет. Уже сегодня он может подняться сразу на полметра. Из-за разлива рек в крае повреждено 11 мостов. В изоляции остальной территории оказался поселок Софийск. Там сейчас находится более тысячи человек.

А в Магадане размыло участок федеральной трассы «Колыма». В результате регион оказался полностью отрезан от большой земли.

На Ульяновск за последние 12 часов обрушилась полуторамесячная норма осадков. Городская ливневка не справилась с дождевыми потоками. Машины глохнут посреди улиц. Затопило вокзал. Из детского сада пришлось выкачивать воду. В трех школах и в десятках многоэтажек протекли крыши.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты прогнозируют три волны паводка в Приамурье.

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