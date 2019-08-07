Видео: экс-солистка HI-FI Терешина порадовала поклонников зажигательным танцем

, 4:17 Видео 38

Певица Татьяна Терешина опубликовала видео, на котором ритмично двигает бедрами спиной к камере.

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Фото, видео : Instagram @tanya_tereshina

Бывшая солистка группы HI-FI Татьяна Терешина проводит летние каникулы за границей вместе с молодым супругом — 24-летним бизнесменом Олегом Курбатовым. Артистка с удовольствием делится фото и видеозаметками о своем отдыхе. Новый ролик с танцами на пляже порадовал подписчиков Терешиной в Instagram.

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В кадре она в розовом купальнике с рюшами танцует, стоя спиной к камере. Татьяна шутливо комментирует ритмичные движения бедрами в описании видео.

«Душа поет, а задница танцует!» — шутит она.

В комментариях к записи поклонники хвалят жизнерадостность певицы и отмечают, что у нее прекрасная фигура — особенно та ее часть, которой на записи уделено максимальное внимание. Однако сама Терешина, кажется, своим телом не вполне довольна — героиня на видео не в фокусе, очертания тела размыты, а сама она так и не повернулась лицом к объективу. В январе 2019 года Татьяна родила сына — о том, как проходит восстановление фигуры после вторых родов (в 2013 году певица родила дочь), экс-солистка HI-FI открыто рассказывает поклонницам в комментариях.

«Пупок с пять рублей, хотя у меня его обычно не видно. Живот покажу примерно через пол годика», — признается Терешина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свою пятую точку решила продемонстрировать поклонникам и Елена Беркова — она станцевала тверк в микроскопическом купальнике.

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