Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

Раки, расслабьтесь! Ожидания, которые не соответствуют реальности, мешают вам жить и полноценно ладить с людьми. Вы снова закрываетесь в своей картонной коробке, хотя именно сейчас перед вами открываются все двери для достижения поставленных целей.

Близнецы, вы попали в не очень приятную ситуацию? Подумайте, какой урок вы можете из нее извлечь. Хватит сомневаться в себе! Реализация своего потенциала поможет вам вырваться из этого порочного круга. Коллеги и друзья поддержат вас в трудную минуту.

Есть только один способ добраться до финиша лидером. Эта фаза вашей жизни требует понимания истинного значения фразы «побеждает медленно, но верно». Ваши ключевые слова: терпение, практика и настойчивость. Продолжайте делать то, что у вас хорошо получается с некоторым пространством для импровизации и экспериментов.

Кто-то скажет, что твои поступки наивны, но их мнение не должно вас тревожить. Впервые за многие годы вы обнаружили в себе бесконечный источник оптимизма и творчества. А это значит, что впереди вас ждут новые дела. Не бойтесь этого периода, используйте его по максимуму.

Скорпион, не важно, чего вы добились. Всегда есть куда расти дальше. Эта фаза вашей жизни должна научить вас лавировать между упрямством и способностью идти на компромиссы. Дайте себе большую степень свободы для экспериментов. Увы, есть 10%, что вы все испортите и 90%, что все пойдет как надо. Сейчас все зависит только от вас. Овны, новое дело — это всегда хорошо. Если ваша жизнь сейчас напоминает импровизированное шоу, значит, так оно и должно быть. Козероги, так получилось, что вам предстоит стать судьей. Меч справедливости по какой-то причине был вложен в ваши руки. Не подведите тех, кто вам доверяет.

Лев — гороскоп на сегодня, 7 августа

Лев, это отличное время для общения с коллегами в неформальной обстановке. Подумайте о создании своей команды, особенно, если вы занимаете руководящую должность. Если вы работник среднего звена, сейчас вы сможете наладить отношения с теми, кого сторонились.

Космический совет: узнайте коллег в неформальной обстановке.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа

Дева — гороскоп на сегодня, 7 августа

Дева, в вас есть замечательные качества — сила, смелость и стойкость. Не позволяйте таким незначительным испытаниям, как этот, выбросить вас из игры. Нет ничего не возможного, если вы верите в свою силу и потенциал. Что касается ненавистников и скептиков. Не обращайте на них внимания. Ваше время и энергия — самые ценные ресурсы. Будьте мудры в том, как и где вы их используете.

Космический совет: вы сильнее, чем ваши проблемы.

Весы — гороскоп на сегодня, 7 августа

Волшебство кроется в работе, которой вы сопротивляетесь. Карты напоминают о важности тишины, и возможности побыть наедине с собой. Прогулка по парку — это хороший способ пополнить запасы, соединиться с матерью-природой и разблокировать творческие каналы. Не забудьте оставить гаджеты дома.

Космический совет: побудьте наедине с собой.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 7 августа

Скорпион, не важно, чего вы добились. Всегда есть куда расти дальше. Эта фаза вашей жизни должна научить вас лавировать между упрямством и способностью идти на компромиссы. Дайте себе большую степень свободы для экспериментов. Увы, есть 10%, что вы все испортите и 90%, что все пойдет как надо. Сейчас все зависит только от вас.

Космический совет: позвольте себе большую степень свободы.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа

Стрелец — гороскоп на сегодня, 7 августа

Не поддавайтесь желанию остаться в постели и устраивать драму. Для вас открываются новые возможности! Есть большая вероятность, что вы встретите человека, который изменит всю вашу жизнь, но для этого надо хотя бы выйти из дома! Не упустите свой шанс.

Космический совет: будьте готовы к переменам.

Козерог — гороскоп на сегодня, 7 августа

Козероги, так получилось, что вам предстоит стать судьей. Меч справедливости по какой-то причине был вложен в ваши руки. Не подведите тех, кто вам доверяет. Пусть ваша голова будет светлой, а в сердце не останется места для предубеждений. Космический совет: отстаивай истину, какой бы сложно это не казалась.

Водолей — гороскоп на сегодня, 7 августа

Водолеи, вероятно вам предстоит визит к врачу. Не бойтесь, вас ждут хорошие новости. Если вас давно мучит какой-то недуг, болезнь скоро отступит. Совет: проведите сегодня время с семьей, поговорите с родными по душам — это принесет вам спокойствие и умиротворение.

Космический совет: проведите время с семьей.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 7 августа

Рыбы, это время истины и пробуждения. Поделитесь своим внутренним светом с окружающими, ваша душа стремится к этому. Порадуйте также и себя — займитесь любимым делом, вспомните о давно заброшенном хобби, или сходите в спортзал.

Космический совет: проведите время с друзьями.