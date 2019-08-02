«Очень возбуждающе»: Елена Беркова станцевала «горячий» тверк в бикини

, 17:33 Видео 351

Звезда фильмов для взрослых в очередной раз продемонстрировала свою «аппетитную» фигуру подписчикам в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @berkova

Бывшая участница шоу «Дом-2» и звезда фильмов для взрослых Елена Беркова порадовала подписчиков в Instragram новым соблазнительным видео. 34-летняя актриса показала, как танцует тверк в бикини. В центре внимания ролика — ягодицы девушки. Чтобы привлечь внимание к пышным формам теледивы, оператор снял их крупным планом.

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Подписчики Берковой были в восторге от ее публикации. Несмотря на то, что на записи почти даже не видно лица звезды телестройки, фанаты были восхищены ее «аппетитной» фигурой и ровным темным загаром. По традиции, большая часть комплиментов принадлежала представителям мужского пола. Они не смогли устоять перед таким «горячим» танцем, а некоторые даже без стеснения признались, что влюблены в Елену и не пропускают ни одной ее публикации.

«Ленка-проказница!»

«Очень возбуждающе».

«Классная попа».

«Какая аппетитная попка!»

«Леночка, я без ума от вас!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голая Беркова устроила развратную фотосессию на «Кинотавре» в Сочи.

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