Видео: Путин пообещал победителям международных школьных олимпиад премии до одного миллиона рублей

Российские школьники, завоевавшие призовые места на международных олимпиадах, будут получать крупные премии. Об этом во вторник, 6 августа, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Такое обещание глава государства дал во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех» в Сочи. Российский лидер отметил, что премии будут вручаться участникам олимпиад по общеобразовательным предметам. Кроме того, денежные вознаграждения будут получать и тренеры призеров, а первые такие награды вручат уже в этом году.

«В том числе победители, занявшие высшую ступень, получат один миллион рублей. За серебро — 500 тысяч рублей, за бронзу — 400 тысяч рублей», — сообщил Путин.

Отдельно президент отметил, что в 2018 году выпускники центра «Сириус», который был создан фондом «Талант и успех», завоевали на международных олимпиадах 33 медали из 38-и возможных. Владимир Путин подчеркнул — необходимо добиться того, чтобы каждый ребенок в России имел возможность найти свой талант и проявить себя.

Президент также обратил внимание на то, что с 2020 года будет расширена программа грантов для учащихся вузов. Теперь за выдающиеся способности получать ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч рублей смогут и студенты магистратуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза РФ.