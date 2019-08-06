В Ачинске после пожара на военном складе отменили режим чрезвычайной ситуации

Новость последних минут — режим чрезвычайной ситуации в Ачинском районе, где почти сутки взрывались боеприпасы на военном складе, отменен. И эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома. Их развозят организованно, автобусами. Движение транспорта, поездов и воздушное сообщение — восстановлены.

Названа и предварительная причина пожара на складе. В Минобороны считают, что всему виной стал человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело — один человек погиб, восемь ранено. С места событий передает Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео горящих складов боеприпасами в Ачинске, снятое с воздуха.