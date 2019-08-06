В Ачинске после пожара на военном складе отменили режим чрезвычайной ситуации

, 20:44 Эфирная новость 24

Жители населенного пункта возвращаются в свои дома.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Телеканал ОСА, 5-tv.ru

Новость последних минут — режим чрезвычайной ситуации в Ачинском районе, где почти сутки взрывались боеприпасы на военном складе, отменен. И эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома. Их развозят организованно, автобусами. Движение транспорта, поездов и воздушное сообщение — восстановлены.

Названа и предварительная причина пожара на складе. В Минобороны считают, что всему виной стал человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело — один человек погиб, восемь ранено. С места событий передает Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео горящих складов боеприпасами в Ачинске, снятое с воздуха.

Читайте также

+17° Днём +18°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Как выбрать женское имя по знаку зодиака

Последние новости

21:42
Подозреваемый в убийстве блогерши в Москве угрожал навредить себе в ИВС
21:27
Прилучный запретил Муцениеце участвовать в «киношных посиделках»
21:15
ФНС станет «тайным игроком» на тотализаторах
20:59
Синоптики рассказали о погоде на неделю в Москве и Петербурге
20:50
«Неидеальная история»: Подольская не поместилась на надувной игрушке в бассейне
20:44
В Ачинске после пожара на военном складе отменили режим чрезвычайной ситуации

Сейчас читают

«Ноги от ушей»: Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции — фото
Глюкоза и ее муж оригинально прокомментировали слухи о разводе
«У них никогда не было секса»: дочь Федосеевой-Шукшиной о браке с Алибасовым

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги