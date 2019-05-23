«Пытка»: подозреваемая в гибели Михаила Круга супруга артиста о жизни с ним

«Тайная» бывшая супруга певца Михаила Круга — Марина Базанова, которую подозревали в убийстве артиста, согласилась пообщаться с журналистами спустя 17 лет после гибели экс-мужа, передает Дни.ру.

В одной из программ на телеканале «Россия-1» Базанова рассказала о совместной жизни с певцом. По словам женщины, этот период в ее жизни был пыткой. Пара познакомилась еще в 15-летнем возрасте, но затем девушка не дождалась Круга из армии. Смирившись с произошедшим, артист на долгое время забыл о первой возлюбленной, но через 15 лет они снова встретились, возобновили отношения и расписались.

Однако о том времени Мария Базанова вспоминать не любит. Певец запретил ей работать и очень хотел детей, а беременная на тот момент девушка, наоборот, запланировала аборт. В результате Базанова сделала по-своему, и супруги развелись.

Сейчас, по признанию женщины, она жалеет о сделанном.

«Прости меня за все! Как ты меня любил, только сейчас понимаю, а уже поздно», — сетует бывшая жена Михаила Круга.

Также Мария Базанова вспомнила, как после гибели артиста в 2002 году она стала одной из подозреваемых в убийстве.

«Когда меня привезли в прокуратуру, то был вопрос в лоб: „Почему собаки пустили в дом убийц?“ Собака Стинг, которая попала под пули (ей челюсть прострелили), была куплена мне в подарок. Они обратились ко мне с вопросом, так как я его воспитывала, пса», — рассказала женщина.

Круг был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери. Преступление было раскрыто только через несколько лет. Согласно опубликованным данным в СМИ, певец был должен криминальному авторитету.

У артиста остались двое сыновей — от брака со Светланой и Ириной. На Светлане Михаил Круг был женат с 1987-го по 1989-й год. Ирина стала его женой в 2000-м.

woman.ru