«Пытка»: подозреваемая в гибели Михаила Круга супруга артиста о жизни с ним

, 19:42 Фото 2 408

«Тайная» жена певца Марина Базанова согласилась пообщаться с журналистами спустя 17 лет после гибели артиста.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: mkrug.ru, vokrug.tv

«Тайная» бывшая супруга певца Михаила Круга — Марина Базанова, которую подозревали в убийстве артиста, согласилась пообщаться с журналистами спустя 17 лет после гибели экс-мужа, передает Дни.ру.

В одной из программ на телеканале «Россия-1» Базанова рассказала о совместной жизни с певцом. По словам женщины, этот период в ее жизни был пыткой. Пара познакомилась еще в 15-летнем возрасте, но затем девушка не дождалась Круга из армии. Смирившись с произошедшим, артист на долгое время забыл о первой возлюбленной, но через 15 лет они снова встретились, возобновили отношения и расписались.

Однако о том времени Мария Базанова вспоминать не любит. Певец запретил ей работать и очень хотел детей, а беременная на тот момент девушка, наоборот, запланировала аборт. В результате Базанова сделала по-своему, и супруги развелись.

Сейчас, по признанию женщины, она жалеет о сделанном.

«Прости меня за все! Как ты меня любил, только сейчас понимаю, а уже поздно», — сетует бывшая жена Михаила Круга.

Также Мария Базанова вспомнила, как после гибели артиста в 2002 году она стала одной из подозреваемых в убийстве.

«Когда меня привезли в прокуратуру, то был вопрос в лоб: „Почему собаки пустили в дом убийц?“ Собака Стинг, которая попала под пули (ей челюсть прострелили), была куплена мне в подарок. Они обратились ко мне с вопросом, так как я его воспитывала, пса», — рассказала женщина.

Круг был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери. Преступление было раскрыто только через несколько лет. Согласно опубликованным данным в СМИ, певец был должен криминальному авторитету.

У артиста остались двое сыновей — от брака со Светланой и Ириной. На Светлане Михаил Круг был женат с 1987-го по 1989-й год. Ирина стала его женой в 2000-м.    

Михаил Круг с женой Ириной. woman.ru
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Ирина Круг обратилась к покойному супругу в Instagram.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.49
0.07 71.84
-0.13
Гороскоп на 23 мая: Рыбы, через тернии к звездам!

Последние новости

20:41
Появились новые подробности гибели онкобольной в диспансере Воронежа
20:34
Выйти из тени: почему статус отец-одиночка важен, а не опасен
20:23
Сильный пожар охватил леса западной части Иерусалима — кадры с места
20:08
В Москве наградили победителей молодежного кубка «Управляй»
20:00
В Red Wings прокомментировали смертельный инцидент с авиадебоширом на борту
19:42
«Пытка»: подозреваемая в гибели Михаила Круга супруга артиста о жизни с ним
19:27
Россия не без труда обыграла сборную США в четвертьфинале чемпионата мира 2019
19:23
Зеленский отказался от переговоров с Россией
19:15
На Урале устанавливают обстоятельства смерти следователя СК РФ
18:53
В Петербурге второй день разыскивают родителей брошенного в квартире младенца
18:44
Задержан бывший министр Пензенской области Владимир Стрючков
18:35
Снятый с рейса неадекватный пассажир умер в «Домодедово»
18:23
Сколько стоит свадебный банкет Потапа и Насти Каменских
18:12
Таблетка для памяти: В СФ РФ жестко ответили США на выпуск монет без СССР
17:55
«Новые ощущения себя» — преобразившаяся Лорак рассказала о жизни после развода
17:42
Кареты «скорой помощи» хотят снабдить «черными ящиками»
17:33
Захарова: США целенаправленно подталкивает Иран к конфронтации
17:22
Пытавшегося убить монаха в Троице-Сергиевой лавре священника лишили сана
17:11
Петиция за отставку Зеленского набрала выше 25 тысяч подписей
16:51
Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама