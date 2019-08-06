Вокруг света за 37 дней: бизнесмен из Петербурга обогнул Землю на трицикле

, 23:06 Видео 11

Трехколесный спорткар Яна Зингера проехал 26 тысяч километров по России, Канаде, США и Европе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @yan_zinger_world_trip

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Ян Зингер обогнул Землю на трицикле за 37 дней и благополучно вернулся в родной город. Как пишет 78.ru, стартовав 15 июля, Зингер проехал по России, Европе, Канаде и США на своем «дырчике» — так путешественник называет свою машину. Правда, технически поездка заняла несколько больше времени — при перелете из Америки в Европу байк три дня должен был провести в карантине, еще одна задержка произошла из-за путаницы на таможне.

«Дали жару!» Лолита проснулась в одной постели с Анитой Цой

В конце концов трицикл успешно финишировал в Северной столице, преодолев 26 тысяч километров. Фото и видеоотчеты из кругосветного путешествия Ян Зингер регулярно размещал на своей странице в Instagram, когда был интернет.

Трехколесный спорткар Зингера имеет под капотом 173 лошадиных силы и способен развить скорость до 220 километров в час.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уникальном катамаране Energy Observer, совершающем кругосветное путешествие длиной шесть лет. Судно вырабатывает энергию из солнца ветра и водорода, получаемого из морской воды.

Вокруг света за 37 дней: бизнесмен из Петербурга обогнул Землю на трицикле

1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

Читайте также

+12° Днём +18°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Как выбрать женское имя по знаку зодиака

Последние новости

23:17
Камера наблюдения сняла массовую драку со стрельбой на юге Москвы — видео
23:06
Вокруг света за 37 дней: бизнесмен из Петербурга обогнул Землю на трицикле
22:52
Фото: в сети восхищаются красавцами-сыновьями Памелы Андерсон
22:38
Кайли Дженнер арендует в день рождения яхту за 250 миллионов долларов
22:17
Зеленский призвал участников «нормандской четверки» возобновить переговоры
22:06
«Дали жару!» Лолита проснулась в одной постели с Анитой Цой

Сейчас читают

Миллионер Денис Ребров рассказал о чувствах к Диане Шурыгиной
«Божественно красива»: Седокова станцевала на улице во время отдыха
Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги