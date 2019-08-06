Вокруг света за 37 дней: бизнесмен из Петербурга обогнул Землю на трицикле

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Ян Зингер обогнул Землю на трицикле за 37 дней и благополучно вернулся в родной город. Как пишет 78.ru, стартовав 15 июля, Зингер проехал по России, Европе, Канаде и США на своем «дырчике» — так путешественник называет свою машину. Правда, технически поездка заняла несколько больше времени — при перелете из Америки в Европу байк три дня должен был провести в карантине, еще одна задержка произошла из-за путаницы на таможне.

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В конце концов трицикл успешно финишировал в Северной столице, преодолев 26 тысяч километров. Фото и видеоотчеты из кругосветного путешествия Ян Зингер регулярно размещал на своей странице в Instagram, когда был интернет.

Трехколесный спорткар Зингера имеет под капотом 173 лошадиных силы и способен развить скорость до 220 километров в час.

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