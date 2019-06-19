Катя Кищук анонсировала новую модель кроссовок со своим фото

Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук анонсировала на своей странице в Instagram новую модель кроссовок с оригинальным логотипом — галочкой, внутри которой можно увидеть фотографию певицы.
Обувь нежно-розового цвета привлекла внимание фанатов, и многие сразу выразили желание приобрести ее. Другие, в свою очередь, попытались разглядеть на кроссовках снимок Кищук и решили, что она запечатлена на обуви голой. Своими предположениями подписчики поделились в комментариях.
«Опять голая?»
«Даже на кроссовках голая».
«Сказочная нимфа».
«В своем стиле», — поделились мнением пользователи.
Впрочем, сама звезда никак отвечать на комментарии поклонников не стала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети обсуждают странный снимок полуголой Кищук.