Катя Кищук анонсировала новую модель кроссовок со своим фото

, 23:54 Фото 18

Бывшая солистка группы SEREBRO опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который вызвал бурные обсуждения в сети.

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Фото, видео: Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук анонсировала на своей странице в Instagram новую модель кроссовок с оригинальным логотипом — галочкой, внутри которой можно увидеть фотографию певицы.

Обувь нежно-розового цвета привлекла внимание фанатов, и многие сразу выразили желание приобрести ее. Другие, в свою очередь, попытались разглядеть на кроссовках снимок Кищук и решили, что она запечатлена на обуви голой. Своими предположениями подписчики поделились в комментариях.

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

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«Опять голая?»

«Даже на кроссовках голая».

«Сказочная нимфа».

«В своем стиле», — поделились мнением пользователи.

Впрочем, сама звезда никак отвечать на комментарии поклонников не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети обсуждают странный снимок полуголой Кищук.

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