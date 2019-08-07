Disney издает сборник межгалактических кулинарных рецептов из «Звездных войн»

Экзотические блюда межгалактической кухни скоро сможет попробовать любой желающий. Киностудия Disney собирается выпустить осенью кулинарную книгу с рецептами блюд из легендарной киноэпопеи «Звездные войны».

Как сообщает The Hollywood Reporter, официальная поваренная книга аванпоста «Черный шпиль» составлена от лица Строно Таггса — шеф-повара замка бывшей королевы пиратов Маз Каната, более 1000 лет управляющим межзвездной таверной. Прежде чем приступить к написанию своего труда, он путешествовал по галактике и собирал различные рецепты.

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В создании сборника принимали участие автор комиксов Марк Сумерак и Челси Монро-Кассель, который ранее уже работал над несколькими кулинарными книгами по мотивам фэнтези.

Выход поваренной книги объемом в 176 страниц запланирован на 5 ноября 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировая премьера девятого эпизода франшизы «Звездные войны: Скайуокер. Восход» назначена на декабрь 2019 года.