Один человек ликвидирован в ходе КТО в Ингушетии

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На территории села Вознесенское в Малгобекском районе Республики введен режим контртеррористической операции.

Фото : © РИА Новости

В результате контртеррористической операции (КТО) в среду, 6 августа, в селе Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии уничтожен один человек.

С 4.30 по московскому времени на территории Республики был введен режим КТО и применены временные ограничения. Решение было инициировано Управлением Федеральной службы безопасности РФ по республике Ингушетия.

По информации РЕН ТВ, с места боестолкновения были изъяты гранаты, карабин и самодельное взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22 июня в Дагестане в результате перестрелки были ликвидированы двое террористов. Боестолкновение произошло на дороге между населенными пунктами Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе.

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