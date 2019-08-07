В Вологде открыли четвертый детский сад за лето

Вологда стала первым российским городом, где до конца года планируют полностью решить вопрос с детскими садами. Там не только отремонтировали и привели в порядок уже существующие дошкольный учреждения, но и строят новые.

Накануне торжественно открыли детский сад на 350 мест. А в сентябре начнут работать еще четыре таких же в других районах. Трехэтажное здание с просторными комнатами оборудовано всем необходимым. Есть даже плавательный бассейн. Кроме того, детский сад профориентированный. Малышей будут обучать основам будущих профессий.

«У нас закуплено оборудование для знакомства детей с профессиями, чтобы они видели как работают люди, какими инструментами и какой результат получается», — рассказывает заведующая детским садом № 117 «Капелька» Анна Распопова.

Строительство новых детских учреждений проходит в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее 5-tv.ru сообщал о подготовке к запуску в рамках нацпроекта «Чистая вода» инновационного комплекса очистных сооружений в Ленинградской области.