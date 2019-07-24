В Ленинградской области готов к запуску инновационный комплекс очистных сооружений

, 18:30 Эфирная новость 26

В рамках нацпроекта «Чистая вода» Ладожское озеро, Неву и Финский залив избавят от грязных сбросов.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Превращение грязных стоков в питьевую воду — это не фантастика, а достижения современных технологий. В Ленинградской области все готово к запуску инновационного комплекса очистных сооружений — экологичных и экономичных. Их содержание не приведет к увеличению коммунальных платежей для местных жителей.

Эта станция очистки была признана аварийной и закрыта еще 25 лет назад, и стоки шли в местную реку, которая впадает в Ладогу. Теперь же в рамках нацпроекта «Чистая вода» Ладожское озеро, Неву и Финский залив избавляют от грязных сбросов.

В ближайшее время на Северо-Западе введут в эксплуатацию еще несколько новых комплексов очистки воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля» в России.

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В Ленинградской области готов к запуску инновационный комплекс очистных сооружений

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