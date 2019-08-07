«Подумала, что это Лобода»: поклонникам не терпится выдать певицу замуж

Певица Светлана Лобода в очередной раз «разочаровала» поклонников. Подписчики артистки в Instagram приняли ее сестру в свадебном платье за саму певицу, однако затем поняли, что ошиблись.
Ирина Шейк похвасталась большим бюстом в коротком топе — фото
«Жизнь. Она такая… Будь счастлива, моя малышка Ксю. И пусть это длится как можно дольше…» — написала Лобода, опубликовав фотографию Ксении с недавнего торжества по случаю бракосочетания.
Некоторые пользователи, в свою очередь, изначально не приблизив снимок, решили, что на фото запечатлена артистка, однако потом были слегка разочарованы результатом.
«Я подумала, это Лобода», — прокомментировал один из юзеров.
«Очень похожи вы», — добавил другой.
«Блин, серьезно, думал, вы», — написал еще один поклонник.
Сестра Светланы Лободы — Ксения — вышла замуж в конце июня. Тогда певица, воспользовавшись ситуацией, решила немного «поиграть» с подписчиками, выложив несколько постов, посвященных свадьбе. Часть пользователей тоже чуть не поверила шутке Лободы.
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