«Подумала, что это Лобода»: поклонникам не терпится выдать певицу замуж

Певица Светлана Лобода в очередной раз «разочаровала» поклонников. Подписчики артистки в Instagram приняли ее сестру в свадебном платье за саму певицу, однако затем поняли, что ошиблись.

Ирина Шейк похвасталась большим бюстом в коротком топе — фото

«Жизнь. Она такая… Будь счастлива, моя малышка Ксю. И пусть это длится как можно дольше…» — написала Лобода, опубликовав фотографию Ксении с недавнего торжества по случаю бракосочетания.

Некоторые пользователи, в свою очередь, изначально не приблизив снимок, решили, что на фото запечатлена артистка, однако потом были слегка разочарованы результатом.

Instagram @lobodaofficial