«Подумала, что это Лобода»: поклонникам не терпится выдать певицу замуж

, 16:38 Фото 584

Фанаты на фото в Instаgrаm приняли сестру артистки в свадебном платье за нее саму.

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Фото, видео : Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода в очередной раз «разочаровала» поклонников. Подписчики артистки в Instagram приняли ее сестру в свадебном платье за саму певицу, однако затем поняли, что ошиблись.

Ирина Шейк похвасталась большим бюстом в коротком топе — фото

«Жизнь. Она такая… Будь счастлива, моя малышка Ксю. И пусть это длится как можно дольше…» — написала Лобода, опубликовав фотографию Ксении с недавнего торжества по случаю бракосочетания.

Некоторые пользователи, в свою очередь, изначально не приблизив снимок, решили, что на фото запечатлена артистка, однако потом были слегка разочарованы результатом.

Instagram @lobodaofficial

«Я подумала, это Лобода», — прокомментировал один из юзеров.

«Очень похожи вы», — добавил другой.

«Блин, серьезно, думал, вы», — написал еще один поклонник.

Сестра Светланы Лободы — Ксения — вышла замуж в конце июня. Тогда певица, воспользовавшись ситуацией, решила немного «поиграть» с подписчиками, выложив несколько постов, посвященных свадьбе. Часть пользователей тоже чуть не поверила шутке Лободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как артистка устроила «разминку перед концертом».

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