Видео: Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

, 14:39 Видео 346

Летательный аппарат совершил удачную посадку после 20-минутного «теста».

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Фото, видео : Министерство обороны РФ, Соцсети

Министерство обороны РФ разместило в сети видео, на котором продемонстрирован первый полет тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Охотник». Тест российского БЛА прошел на одном из аэропортов Минобороны.

Первый полет летательного аппарата длился около 20 минут. «Охотник» покружил над воздушной гаванью на высоте 600 метров, а после совершил удачную посадку на взлетную полосу.

Минобороны отметило, при создании БЛА были использованы специальные технологии, благодаря которым аппарат практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения. Разрабатывался «Охотник» крупным авиационным холдингом — «Компания «Сухой». Военный беспилотный аппарат оснащен техническими средствами для осуществления разведывательных действий.

По предварительным данным, вес «Охотника» достигает 20 тонн. Беспилотник может развивать скорость до 1,4 километров в час.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что как выглядит тяжелый беспилотник «Охотник».

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