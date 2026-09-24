У легенды гонок NASCAR выявили дегенеративное заболевание мозга

У гонщика NASCAR Даррела Уолтрипа обнаружили заболевание мозга (ХТЭ)

Трехкратный чемпион NASCAR Cup Series Даррел Уолтрип борется с лобно-височной дегенерацией, осложненной возможной хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи бывшего спортсмена.

Близкие Уолтрипа сообщили, что ХТЭ может быть связана с травмами, которые он получил за длительный срок гоночной карьеры. В настоящий момент заболевание у него проявляется «в виде незначительных, едва заметных симптомов», но продолжает прогрессировать.

Даррелл Уолтрип выступал в главной серии NASCAR с 1972 по 2000 год. За это время он одержал 84 победы и трижды становился чемпионом — в 1981, 1982 и 1985 годах. В 1989 году спортсмен выиграл одну из самых известных американских автогонок «Дайтона 500».

После завершения карьеры, из-за проблем со здоровьем, Уолтрип продолжил работать в гоночной сфере. С 2001 по 219 год он был комментатором трансляций NASCAR на телеканале Fox.

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