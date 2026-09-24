Восемь моряков с авианосца «Авраам Линкольн» пытались свести счеты с жизнью
Частота попыток в группе оказалась сопоставима с общими показателями ВМС США.
Фото: www.globallookpress.com/Us Navy/U.S. Navy
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Восемь попыток самоубийства зафиксировали среди военнослужащих ударной группы американского авианосца «Авраам Линкольн» за время боевого похода. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письменный ответ и. о. секретаря ВМС США Ханга Цао сенатору Кирстен Джиллибранд.
«С начала похода „Авраама Линкольна“ в ударной группе было зафиксировано в общей сложности восемь попыток самоубийства», — приводит канал текст документа.
Отвечая на запросы сенатора о моральном духе и психологическом состоянии личного состава авианосной группы, Цао передал такие данные. При этом он подчеркнул: летальных исходов в результате самоубийств во время похода не зарегистрировано.
Частота таких попыток в группе оказалась сопоставима с общими показателями ВМС США.
Отмечается, что авианосная группа участвовала в операциях против Ирана — именно в этот период и фиксировались обращения военных, связанные с попытками самоубийства. В соединение входили экипаж авианосца, авиационные подразделения, штаб и корабли сопровождения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон и Тегеран поддерживают коммуникацию относительно возможных переговоров. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе беседы с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Американский лидер отметил, что иранская сторона изъявляет желание вести диалог и уже контактирует с Вашингтоном, в том числе в день выступления. Тегеран направил американской стороне семь условий для старта переговоров.
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