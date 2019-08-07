В Петербурге пьяный работник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП

Отдал на мойку машину, а забрал груду металла. Таких историй с каждым днем все больше. Механики и мойщики машин часто не могут устоять перед соблазном, когда в их руках оказываются ключи от дорогой иномарки. Садятся за руль, катаются «с ветерком», нарушают правила дорожного движения, попадают в аварии. А некоторые и вовсе — угоняют автомобиль, пользуясь доверчивостью клиента.

Есть ли управа? Как защитить имущество и что сделать, чтобы «купание железного коня» не завершилось проблемами?

Все ответы в видеосюжете Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором знаменитая певица Глюкоза сама моет машину.